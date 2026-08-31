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MP ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ‘ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ’

MP Channi on AAP: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 31, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:38 PM IST
MP ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ‘ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ’

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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