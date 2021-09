ਅੱਜ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਵਜੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ .ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ.

Heartiest congratulations to @Charnjit_channi for elevation as #PunjabCM and @BrahmMohindra & @Sukhjinder_INC as Dy CMs. Best wishes for their grand success in the service of Punjab under the leadership of Smt.Sonia Gandhi and Sh.@RahulGandhi.

— Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) September 19, 2021