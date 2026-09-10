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ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Congress Leader Meets Governor News: ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 10, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:00 PM IST
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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