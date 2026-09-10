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ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਧੂਰ ਵਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

Dirba News: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਧੂਰ ਵਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 10, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:50 PM IST
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਧੂਰ ਵਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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