Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3092880
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

MP ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

Charanjit Singh Channi News: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:05 PM IST

Trending Photos

MP ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

Charanjit Singh Channi News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

TAGS

morinda newsCharanjit Singh Channipunjabi news

Trending news

faridkot news
ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
328 missing saroop case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: SIT ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
Education Minister Harjot Bains
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
Sri Guru Granth Sahib Missing Saroop Case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
New Zealand police
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
328 saroop case
328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
Speaker Kultar Sandhwan
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ; ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Himachal Pradesh News
पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशनर्स का आक्रोश, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
Famous Actress Death
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ
ngt news
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ