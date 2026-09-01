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ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ- ਘਰ-ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ

Charanjit Singh Channi News: ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:39 PM IST
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ- ਘਰ-ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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