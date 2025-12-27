Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3055266
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

SBI ਜਾਂ PNB ਨਹੀਂ...ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Cheapest Home Loan: RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ: RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:56 PM IST

Trending Photos

SBI ਜਾਂ PNB ਨਹੀਂ...ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Cheapest Home Loan: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ 9% ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ 8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ (LIC ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 7.15% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ

LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, SBI ਨਾਲੋਂ 0.10% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ EMIs 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ

LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ 7.15% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ 825+ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ SBI ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ, SBI, 7.25% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, LIC ਦੀ 7.15% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.10% ਘੱਟ ਹੈ। LIC ਚੰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। LIC ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGS

SBIPNBLIC Housing Finance

Trending news

SBI
SBI ਜਾਂ PNB ਨਹੀਂ...ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
Bibi Daler kaur Controversy
ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ; ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
Barnala MP Meet Hayer
ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
Parno Mittra TMC
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪੱਲਾ
Chhatbir Zoo
ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
Mohali News
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Garhshankar Encounter
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
BSF Jawan Rajinder Singh
ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ; ਅਚਾਨਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ
Bijnor assault case
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, 4 ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਕੇਸ
Gurdaspur News
ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ