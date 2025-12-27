SBI ਜਾਂ PNB ਨਹੀਂ...ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Cheapest Home Loan: RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ: RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Trending Photos
Cheapest Home Loan: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ 9% ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ 8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ (LIC ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 7.15% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ
LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, SBI ਨਾਲੋਂ 0.10% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ EMIs 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ
LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ 7.15% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ 825+ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ SBI ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ, SBI, 7.25% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, LIC ਦੀ 7.15% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.10% ਘੱਟ ਹੈ। LIC ਚੰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। LIC ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।