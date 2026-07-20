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ਪੂਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਕਲ; 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਟੇਨ

ਐਤਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 28

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:47 AM IST
ਪੂਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਕਲ; 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਟੇਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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