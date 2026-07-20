/ਪੂਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਕਲ; 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਟੇਨ

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Faridkot Exam Cheating News: ਐਤਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 27 ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡਿਵਾਈਸ, ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ₹3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਨਕਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਤੋਂ 11:25 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ 'ਸਾਜਨ' ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਜਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਕ ਉਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ) ਦੇ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖਵਾਏ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਿਵਾਈਸ (ਬਲੂਟੁੱਥ ਈਅਰਬਡਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਤੁਰੰਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।