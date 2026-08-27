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ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ

Punjab Employees Strike News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 27, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:32 PM IST
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ
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