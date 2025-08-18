Chamkaur Sahib News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2886508
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Chamkaur Sahib News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Chamkaur Sahib News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:44 PM IST

Trending Photos

Chamkaur Sahib News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Chamkaur Sahib News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ।

ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ, ਨੀਟ ਕਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਧੂ-ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਭੱਠਲ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 7-8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TAGS

Chamkaur Sahib Newsropar newsCM Bhagwant Mannpunjabi news

Trending news

Chamkaur Sahib News
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Anil Ambani news
ਕੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ SBI ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ? ਹੁਣ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
Pong Dam
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ; ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Jalandhar Murder
ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੱਲ
Sikh Sarpanch Raw
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
Mohali News
ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Kapurthala news
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
amritsar news
ਪਿੰਡ ਖਾਨਖੋਟ ਸਰਾਦਾਰਾ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਬਿਮਾਰ
;