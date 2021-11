ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਗੇੜੀ !

ਚੰਡੀਗੜ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਟੀ-ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

While interacting with them, I felt that there was no dearth of talent in Punjab, but there is a need to give proper guidance to these children. I promise all the children of Punjab that I will do my best to create a bright future for them. pic.twitter.com/gGyN3XRcOL

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 28, 2021