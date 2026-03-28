ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਨਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

Mukerian News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 27 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਨਮ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Mukerian News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 27 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਨਮ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਫੁੱਲਦਾਨ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਡਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 40 ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ: "ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।"
