Ludhiana News: ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠ ਬੱਚਾ ਕੁਚਲਿਆ; ਮਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜੀ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਠ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਸਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੀਆਰਪੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
