Ludhiana News: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚਾ; ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹੋਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨਹੋਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗੀਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡਨ ਐਵੇਨਿਊ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨਹੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।