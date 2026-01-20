ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ

Jalandhar China Dor News: ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁਦ੍ਰਵੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
Trending Photos
Jalandhar China Dor News: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਊਰੋ ਮਾਲ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁਦ੍ਰਵੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ’ਚ ਫਸ ਗਈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ।