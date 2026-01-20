Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3080308
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ

Jalandhar China Dor News: ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁਦ੍ਰਵੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:41 AM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ

Jalandhar China Dor News: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਊਰੋ ਮਾਲ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁਦ੍ਰਵੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ’ਚ ਫਸ ਗਈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ।

TAGS

jalandhar newsChina Dor accidentpunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
punjab encounter
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ
Paonta Sahib news
साधू के बाल-दाढ़ी काटने पर बवाल! पंचायत प्रधान पर FIR, वीडियो हुआ वायरल
amritsar news
ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
Khanna News
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
Himachal Weather
हिमाचल में ठंड का कहर! 5 जिलों में शीतलहर अलर्ट, 22 से 3 दिन भारी बारिश-बर्फबारी
Sri Harmandir Sahib incident
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
Amritsar airport drug bust drug bust
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਲੜਕੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ
Dasuya firing incident
ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
Saina Nehwal retirement
ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ