ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ

Dec 13, 2025, 08:31 PM IST

ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

Sidhu Moose Wala: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਲਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਲਹ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।

