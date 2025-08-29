31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ CISF ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਟੇਗੀ
31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ CISF ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਟੇਗੀ

Nangal News: ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:55 PM IST

31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ CISF ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਟੇਗੀ

Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ CISF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 100 CISF ਜਵਾਨ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ CISF ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ CISF ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ CISF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੰਗ–ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ CISF ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਣ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ BBMB ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

