ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

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Qadian MC Election Clash News: ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 5, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਅਤੇ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 4 ਵੋਟਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 2, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।