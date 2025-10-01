Advertisement
Jalalabad News: ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਉਤੇ ਅੜੇ ਫਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

Jalalabad: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:30 PM IST

Jalalabad: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਉਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਭਖ ਗਈ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

