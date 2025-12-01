ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

Mohali News: ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Mohali News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼-4 ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਗਮਾਡਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।