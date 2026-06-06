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ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਗੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:31 AM IST
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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