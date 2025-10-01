Advertisement
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਖ਼ਮੀ

Fazilka News: ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:28 AM IST

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਖ਼ਮੀ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾਤਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ।

ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐੱਚਓ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

 

 

 

 

