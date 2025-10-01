Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:14 PM IST

Bathinda News: ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੇ

Bathinda News (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਪਰ ਸਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖੀ ਵਧ ਗਈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੈਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਨਫਿੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਐਕਸਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਾਡੇ 47 ਲੋਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

