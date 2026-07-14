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ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਅਰ ਗਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Unirise School Air Gun Incident : ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਅਖਾੜਾ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਇਕ ਯੂਨੀਰਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਏਅਰ ਗਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:58 PM IST
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਅਰ ਗਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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