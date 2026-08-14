Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਬੰਦ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੇਠ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, DMU ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਦ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੇਠ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, DMU ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੀਐਮਯੂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਐਮਯੂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਲਾਸ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:22 AM IST
ਬੰਦ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੇਠ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, DMU ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੋਨੇ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ, ₹2,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਚਾਂਦੀ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ
2
3
4
5