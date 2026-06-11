Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ

Niti Aayog Meeting: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 11ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:20 PM IST
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ CM ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ
Niti Aayog Meeting0 min ago
2
Ludhiana News18 min ago
3
gaggal airport news41 min ago
4
Jalandhar Doctor Death Case1 hr ago
5
fazilka news2 hrs ago