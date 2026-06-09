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CM ਮਾਨ ਨੇ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ

Punjab News: ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 09, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:10 PM IST
CM ਮਾਨ ਨੇ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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CM ਮਾਨ ਨੇ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੋਲੇ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ
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