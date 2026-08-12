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ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 5-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Malerkotla News: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ 5-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 6.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:07 PM IST
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 5-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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