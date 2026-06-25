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CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਿਹਾ-ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

CM Bhagwant Mann on Controversial Video: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 25, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:20 PM IST
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਿਹਾ-ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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