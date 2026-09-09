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ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਪਲਟਵਾਰ

CM Bhagwant Mann Rahul Gandhi Statement: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 09, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:38 PM IST
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਪਲਟਵਾਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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