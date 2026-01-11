Advertisement
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CM Maan ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ....

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ  ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਕ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ (SGPC) ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-20 ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1968 ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

