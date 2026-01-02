Advertisement
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ CM ਮਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕਠੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ? Video ਵੇਖ ਫੈਨਜ਼ ਹੈਰਾਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੰਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਚ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਚੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੰਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਚ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ X ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਚੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡਿਓ AI ਤੋਂ ਬਮਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਵੀਡਿਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ , ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਕਿ 4-5 ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਿਖ ਲੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਾਰ 8-10 8-10 ਕੁਰਤੇ-ਪਜਾਮੇ ਸਿਆਂਵਾਂਗਾਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਛਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖਾ ਗੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ....

