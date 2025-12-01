SIR ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ECI ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

CM Bhagwant Mann on SIR: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CM Bhagwant Mann on SIR: ਅੱਜ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ: “ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।