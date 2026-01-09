Advertisement
Omar Abdullah News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ; ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Omar Abdullah News: ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੂਮੈਨ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:35 PM IST

Omar Abdullah News: ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੂਮੈਨ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਿੰਸਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜਮ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

Omar Abdullah Newsamritsar newspunjabi news

