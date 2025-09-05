आपदा से निपटने को 3,000 करोड़ की योजना तैयार, केंद्र से मदद नहीं मिल रही- सीएम सुक्खू

Kullu News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार को सेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर से जुब्बड़हट्टी से कुल्लू पहुंचे। भुंतर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अपने साथ प्रभावितों के लिए राशन सामग्री भी लेकर आए. इसके बाद मुख्यमंत्री सेना के हेलिकॉप्टर से कुल्लू से मनाली के बीच हवाई सर्वेक्षण पर रवाना हुए.

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में छह दिन बाद मौसम खुला है और अब बड़े स्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि सेना के हेलिकॉप्टरों की मदद से मणिमहेश यात्रा पर फंसे करीब 3,500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की बरसात ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावितों की हरसंभव मदद कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। प्रदेश सरकार अपने खर्चों में कटौती करके भी राहत कार्य चला रही है.

उन्होंने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं. सात सांसद होने के बावजूद भाजपा का कोई नेता आपदा प्रभावितों के बीच नहीं दिख रहा. विपक्ष सिर्फ बयानबाजी और कार्टून शेयर करने में व्यस्त है.

सीएम ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 3,000 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना तैयार की गई है. केंद्र से मंजूरी मिलते ही इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा.