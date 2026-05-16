ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਿਲਾਏ; ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ

Expired Cold Drinks: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀ ਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Trending Photos
Expired Cold Drinks: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀ ਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 140ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਰੋਸੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 140ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70-80 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ 200 ਮਿ.ਲੀ. ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ
ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ - ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੀਆ ਆਚਰਣ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸਤੂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐਚਓ) ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।