Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3053078
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: CBI ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ

Colonel Bath Assault Case Update: ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: CBI ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ

Colonel Bath Assault Case Update: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109 (ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ), 310, 155(2), 117(2) (ਦੋਵੇਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ), 126(2) (ਗਲਤ ਰੋਕਥਾਮ), ਅਤੇ 351(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 299 ਅਤੇ 191 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਸਨ।ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Colonel Bath Assault CaseCBIpunjabi news

Trending news

Colonel Bath Assault Case
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: CBI ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
DGP Gaurav Yadav
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
amritsar news
ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਏ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੀ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
BSNL
BSNL ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਪਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਪਰਫਾੜ ਡਾਟਾ
numerology
ਮੁਲਾਂਕ 6 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਪਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ
Jarnail Bajwa
ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਈਡੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
kidney
ਸਿਰਫ਼ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ Kidney ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ!
Post office Scheme
FD ਤੇ RD ਵੀ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੇਲ! 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 7 ​​ਲੱਖ ਰੁਪਏ
Malerkotla News
ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
The 50 Reality Show
'Bigg Boss' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'The 50'