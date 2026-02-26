Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3123168
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Joginder Singh Ugrahan: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:20 PM IST

Trending Photos

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Joginder Singh Ugrahan: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ BJP ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

 

TAGS

Joginder Singh UgrahanSSP Jyoti Yadavpunjabi news

Trending news

Joginder Singh Ugrahan
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Mohali Police
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
SGPC Office Dress Code
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ
Jordan Sandhu Threat
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Shimla News
दिल्ली-शिमला पुलिस का हाई-वोल्टेज ड्रामा, कौन हैं वे 3 युवा कांग्रेस नेता?
Gurpreet Singh
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ
Gurbir Garcha Threat
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Derabassi Girl Death
10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ
 pm modi
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ! ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
Himachal Weather
हिमाचल में बदलेगा मौसम! 4 दिन बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, फरवरी में हुई 83% कम बारिश