Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2976401
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Tarntaran Byelection: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ

Tarntaran Byelection: 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:23 PM IST

Trending Photos

Tarntaran Byelection: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ

Tarntaran Byelection: 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਦਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ  ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Tarntaran ByelectionArshdeep KalerElection Commissionpunjabi news

Trending news

Ludhiana News
ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਪਤਾ; ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹੈ ਗੁਹਾਰ
Sultanpur Lodhi
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਘਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰ
Jagman Samra Arrest Warrant
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
Power Slap Champion
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ
skm news
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ-ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ
Balochistan Controversy
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ; ਜਾਣੋ ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
Lehragaga news
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
Canada Punjabi Girl Murder
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
MP Malvinder Kang
ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ-ਐਮਪੀ
Mandi Death
रील बनाने के चक्कर में मंडी के बीटेक छात्र की बाइक स्टंट करते समय दर्दनाक मौत