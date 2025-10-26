Tarntaran Byelection: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ

Tarntaran Byelection: 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Trending Photos
Tarntaran Byelection: 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਦਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।