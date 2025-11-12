MLA Pargat Singh: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ

Advertisement
MLA Pargat Singh: ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:10 AM IST

MLA Pargat Singh: ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ 27 ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਬੰਡਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ), ਸੌਰਭ ਮਦਾਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ (ਬਰਨਾਲਾ), ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ), ਰਾਜਨ ਗਰਗ (ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ), ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਫਰੀਦਕੋਟ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ (ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ), ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ (ਖੰਨਾ), ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ), ਸੰਜੇਵਾਲਾ (ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਵੀ), ਸੰਜੇਵਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)। ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਮੁਹਾਲੀ), ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਮੁਕਤਸਰ), ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ (ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ), ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਲ (ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ), ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਰੋਪੜ); ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ), ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

