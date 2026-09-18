/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਛਾਪਾ; ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇ ਦੇ ਸਬੂਤ

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Lehragaga News: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਅੜਕਵਾਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਰਲਭ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੱਟਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲਭ ਸਿੱਧੂ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਰਲਭ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੜਕਵਾਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸੱਟਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਰਲਭ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੁਰਲਭ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਐਸਐਚ ਓ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।