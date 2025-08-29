ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕੀ; ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ

Khanna News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ 19 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
Khanna News: ਖੰਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਨਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਗਰਾਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ 19 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ "ਚੰਗੀ ਰਕਮ" ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।