Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3080458
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਦਮਾ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸਣ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

Jalandhar Fire News: ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:42 PM IST

Trending Photos

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਦਮਾ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸਣ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

Jalandhar Fire News: ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੀਵੀਸੀ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 4 ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾ ਰੁਬਿਕਾ ਦੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।  ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।  ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸੜਦੇ ਪੀਵੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਰੂਬਿਕਾ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੂਬਿਕਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚ ਸਕੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ 4 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਅਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Jalandhar fire newsVikram Chaudhary niece deathpunjabi news

Trending news

Jalandhar fire news
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਦਮਾ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸਣ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Mandi Gobindgarh news
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
nehakakkar
ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਿਆ Neha Kakkar ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਪਤੀ.....
AAP MLA Father Death News
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ
Nurpur news
किसान सभा का बड़ा अल्टीमेटम! अवैध खनन पर रोक, मुआवज़ा और कर्ज माफी की मांग
Nitin Nabin BJP president
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ
Punjab Congress split
ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਫਾੜ; 35 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠ
DGP Gaurav Yadav
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ-ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
1 kg silver price
Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ Rate, ਜਾਣੋ ਕ
Gold Price update
ਸੋਨੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24K, 22K, 18K ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ