ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਰੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੋਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

अमीर का चिराग़ जलने दो, गरीब की झौपड़ी जलने दो...

