ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

Punjab Vidhan Sabha Session: ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਘਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਸ਼ਨ—ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਝੁਲਿਆ ਕੰਮ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ” ਐਲਾਨਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ wasteful expenditure ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੱਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਪੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ power show ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।