ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬਾਗ਼ੀ ਤੇਵਰ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾੜਮੇਰ ਦਾ ਠੱਗ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਠੱਗ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ"। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Correctly said @sunilkjakhar,immature,incapable,corrupt people like THUG OF BARMER are responsible for present mess in Pb Congress. pic.twitter.com/GXYtQFAAP7

