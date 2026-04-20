ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਘਬੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਨਾਲ ਆਰਸੀਸੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

Nangal News : ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਘਬੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਸੀਸੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
Nangal News (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਘਬੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਸੀਸੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਡੰਗੇ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਸੀਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਸੀਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲ ਦੀ ਬੈਡ ਵਿਡਥ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੈਰੇਜ ਵੇਅ 18 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮ-30 ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ, ਗਰਾਊਟਿੰਗ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਿਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਜਵੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪ੍ਰੋਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।