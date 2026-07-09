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ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤਾਰ

Punjab Godown Tender Cancelled News: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਟੀ/ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:43 AM IST
ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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