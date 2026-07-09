/ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤਾਰ

राज्य चुनें
Punjab Godown Tender Cancelled News: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਟੀ/ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੈਧਤਾ (bid validity) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਨ:
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਰਮ: ਬੋਲੀ ₹99.61 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ₹14.94 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ। ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ₹115.25 ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਲਿਮਟਿਡ: ਬੋਲੀ ₹91.50 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ₹13.73 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ। ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ₹115.03 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਐੱਲ 1' (L1) ਬੋਲੀਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟੈਂਡਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਰਮ ਲਈ 115.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਲਈ 115.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਈਟ ਪੱਟੀ ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 8.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਲਈ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੂਚਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।