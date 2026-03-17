ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Sri Harmandir Sahib AI Controversial Video: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Sri Harmandir Sahib AI Controversial Video: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਜਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਏਆਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ...
ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 1.36 ਮਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਨ 1: ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ? ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ" (ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ) ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। (ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ)।
ਦਿਨ 2: ਵੀਡੀਓ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪੁੱਤਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ," ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ। (ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।)
ਦਿਨ 3 - ਤੁਸੀਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ; ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁੱਪ; ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਕੀਕਤ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ।
ਦਿਨ 4 - ਹੁਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਭੋਜਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ, ਕੁਲਚੇ, ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।" ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੋਰ ਖਾਓ।"
ਦਿਨ 5 - ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ, "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ," ਭੀੜ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਨ 6 - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਵਿੰਟੇਜ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਠਾਈਆਂ; ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿਨ 7 - ਆਖਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ; ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਝੀਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਟੋਮੀ ਕਰਾਊਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 61,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।