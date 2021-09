ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਢੋਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਢੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ

Desperate to highlight its social welfare schemes the Punjab government has found another novel way. They have chosen the model question papers of students of 5th class of govt schools for tactfully highlighting the old age pension scheme. pic.twitter.com/B72kG0Z4kf

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) September 11, 2021